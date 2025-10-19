Çelik: Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.