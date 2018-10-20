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Çelik: Kaşıkçı olayının açığa çıkması namus borcumuzdur

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz müstakil soruşturmamızı da yürütüyoruz." dedi.

Çelik: Kaşıkçı olayının açığa çıkması namus borcumuzdur
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Türkiye ne olmuşsa onu açığa çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz müstakil soruşturmamızı da yürütüyoruz." dedi.

"Bunun açığa çıkması namus borcumuzdur. Bütün imkanlar kullanılarak, bu açığa çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanımızın iradesi bu şekildedir." diyen Çelik, şunları söyledi:

"Biz peşinen kimseyi suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülü kalmasına da razı değiliz.Çok vahim bir olaydır. Bütün insanlığı infiale uğratmış bir olaydır. Dünyada herkes büyük bir ilgiyle bunu izliyor. Burada takdir edilen konu Türk otoritelerinin, Başsavcılığın bu şekilde titiz bir çalışma yürütmesidir."

Kaynak: AA

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