Çelik: Kılıçdaroğlu, partisini kötü bir duruma düşürdü



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddialarına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçacağını söylemesi çok büyük bir sorumsuzluktur. Bir muhalefet liderinin yabancıların ağzıyla böyle bir dil kullandığı daha önce görülmemiştir. Hiçbir muhalefet lideri, yabancı ülkelerin kara propoganda yöntemini kullanmamıştır. Kılıçdaroğlu, iddialarıyla partisini kötü bir duruma düşürdü. Böyle bir şey olmayacağını Kılıçdaroğlu da biliyor. Siyasi rekabetse siyasi rekabet, siyasi mücadeleyse siyasi mücadele. Türkiye'nin bununla ilgili çeşitli imkanları söz konusu. Ama siz devletin faaliyetlerine çomak tutuyorsunuz. Her zaaman duvara tosluyorlar."

NATO'yu güçlendirecek bir yanı yok

Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin ise, "Bizim savaştığımız terör örgütlerine para ve silah yardımı yapan ülkeler NATO'ya başvuruyor. Onların bu haliyle NATO'yu güçlendirecek bir yanı yok" değerlendirmesinde bulundu. Çelik, "Tabi ki NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. Aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ittifakın önemi görülmüştür. Ancak, bir yeni konsept ortaya konacaksa bunun ilkeli olması lazım. İttifakın, terör, ikili ilişkiler ve güvenlik ilkeleri çerçevesinde güçlenmesi gerekiyor. İttifakta terörle mücadele konusunda dayanışma olmalı. Nitekim Madrid'de bu yeni konsept ele alınacak.

Bizim artık aynı sıkıntıları çekmememiz lazım. Bizim savaştığımız terör örgütlerine para ve silah yardımı yapan ülkeler NATO'ya başvuruyor. Onların bu haliyle NATO'yu güçlendirecek bir yanı yok. Tüm ülkelerin güvenliği esas alınmalıdır.

Türkiye, NATO'nun kuruluş değerlerine sahip çıkıyor. Bu tavrımıza muhalefetten güçlü bir destek göremedik.

Teröre karşı durmak bizim en meşru hakkımız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz, bunu çözeceğiz" diyor. Ama CHP'liler NATO Genel Sekreteri'nin hassasiyetini göstermiyor.

Cumhurbaşkanımız açıkladı. İki ülke ile de süreci müzakere edeceğiz. Ama şu ana kadar olumlu bir sonuç alınmadı" dedi.

SADAT açıklaması: Sandığın dışındaki her iradeyi reddeiyoruz

Ömer Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: Herhangi bir kurum, herhangi bir dernek, 'Biz sandığa bunlara teslim edemeyiz' demiş. Bundan bize ne? Biz demokrasiye inanırız. Türkiye'nin büyük bir seçim güvenliği kapasitesi var. Hangi partiden olursa olsun sandığın başında bekleyen gönüllüler var. Biz onların hepsini saygıdeğer buluyoruz.

Seçimlerin yenilenmesi ve itirazlara ilişkin konular sürekli gündeme geliyor. Ancak, tüm bunlara ilişkin düzenlemeler YSK'nın koruması altında.

Sandığın dışında kim bir arayışa giriyorsa reddediyoruz. Türkiye'nin güçlü bir seçim geleneği var. Sandığı lekelemeye dönük hangi yaklaşım varsa onu ayağımızın altıyla iteriz. Sandığın dışındaki her iradeyi reddediyoruz.

Milletimizin en büyük kazanımı olan sandığı koruyacağız. Kim sandığa hakaret ediyorsa bizden değildir.

Sosyal medya düzenlemesi

Arkadaşlarımız bu yasa teklifiyle ilgli uzun bir süre çalıştı. Hazırlanırken farklı ülkelerdeki örnekler de incelendi. Bu yasa teklifi bireylerin hak ve hürrriyetlerinin korunması için oluşturuldu. Yüce Meclis, bu yasayı tarışacak ve önerilere açığız.Ama bu yasakçı bir düzenleme değil. Karşı çıkanlar karşı argüman da üretmiyor direk kestirip atıyor. Makul bir şekilde, medenice konuşalım.