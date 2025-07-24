Çelik Kubbe'ye 5 yeni nesil ürün daha dahil oldu

Recep ERÇİN

Çelik kubbeyi kuvvetlen­direcek 5 yeni nesil üründen oluşan harp sistemlerini fu­ara özel olarak sergileyen ASELSAN'ın Genel Müdü­rü Ahmet Akyol, “Ejderha dünyanın yapmaya çalıştı­ğı yeni bir teknoloji, elektro­nik sinyallerle İHA'ları dur­durmayı başarıyor. GÖK­TAN, güdümlü füzelerle mühimmatı buluşturup 150 metrelerde hassas vuruşu istediğimiz açılarda yapa­bilen sistemi getirdik. Koral da elektronik harbin dün­ya çapındaki son teknoloji­si. Avrupa'nın bugün elekt­ronik harp fabrikası Asel­san'da Türkiye'de” dedi.

İHA'ları elektronik topla vuracak

ASELSAN'ın tanıttığı beş yeni ürün şöyle oldu:

-GÖKTAN, karadan ka­raya vuruş kabiliyeti kazan­dırılan TOLUN'u, 360 de­rece angajmanla, 6 mühim­mat atışına uygun şekilde hedefe ulaştırıyor.

-KORAL 200, düşman hava savunma sistemleri­ni etkisiz hale getirebiliyor.

-EJDERHA, dronla­rın yanı sıra mini/mikro İHA’ları mikrodalgayla et­kisiz hâle getirebiliyor.

-TURAN Sistemi, saha­da kesintisiz iletişim için geliştirildi.

-GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi de tanım­lanan lokasyona uzak ko­muta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sis­temi olarak dikkat çekiyor.

Çelik Kubbe için önemli olan Hisar, Korkut ve Siper de fuar alanında sergilendi.

ALPİN-2'ye yerli yazılım

TİTRA Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez’in katılımıyla ALPİN-2 İnsansız Helikopter, PARS VTOL ve GNSS Bağımsız Görsel Seyrüsefer Sistemini tanıttı. Dr. Görgün, savunma sanayi seferberliği çevresinde geliştirilen ürünlerin silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulduğunu belirtti.