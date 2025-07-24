Çelik Kubbe'ye 5 yeni nesil ürün daha dahil oldu
Türkiye’nin savunma gücü IDEF 2025’te konuşlandı. En çok ilgi çeken sistemi ASELSAN sergiledi. Çelik Kubbe'yi hem fiziki hem elektronik bakımdan kuvvetlendirecek olan sistemlerin tanıtımına katılan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve verdiği destekler sonucunda artık dünyada önemli bir oyuncu önemli bir aktörüz. Hem kapasiteler hem yetkinlikler artırıldı hem de yeni ürünler geliştirildi” diye konuştu.
Recep ERÇİN
Çelik kubbeyi kuvvetlendirecek 5 yeni nesil üründen oluşan harp sistemlerini fuara özel olarak sergileyen ASELSAN'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Ejderha dünyanın yapmaya çalıştığı yeni bir teknoloji, elektronik sinyallerle İHA'ları durdurmayı başarıyor. GÖKTAN, güdümlü füzelerle mühimmatı buluşturup 150 metrelerde hassas vuruşu istediğimiz açılarda yapabilen sistemi getirdik. Koral da elektronik harbin dünya çapındaki son teknolojisi. Avrupa'nın bugün elektronik harp fabrikası Aselsan'da Türkiye'de” dedi.
İHA'ları elektronik topla vuracak
ASELSAN'ın tanıttığı beş yeni ürün şöyle oldu:
-GÖKTAN, karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN'u, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaştırıyor.
-KORAL 200, düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor.
-EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA’ları mikrodalgayla etkisiz hâle getirebiliyor.
-TURAN Sistemi, sahada kesintisiz iletişim için geliştirildi.
-GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi de tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkat çekiyor.
Çelik Kubbe için önemli olan Hisar, Korkut ve Siper de fuar alanında sergilendi.
ALPİN-2'ye yerli yazılım
TİTRA Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez’in katılımıyla ALPİN-2 İnsansız Helikopter, PARS VTOL ve GNSS Bağımsız Görsel Seyrüsefer Sistemini tanıttı. Dr. Görgün, savunma sanayi seferberliği çevresinde geliştirilen ürünlerin silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulduğunu belirtti.