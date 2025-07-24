Çelik Kubbe’ye yeni kalkan: ASELSAN’dan Anti-İHA sistemi EJDERHA

ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA ile dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla geliştirilen Çelik Kubbe hava savunma konsepti, entegre edilen yeni sistemlerle daha da güçleniyor.

Çelik Kubbe, alçak, orta ve yüksek irtifadan gelebilecek hava tehditlerine karşı kademeli ve entegre bir savunma yapısı sunarken, ASELSAN’ın geliştirdiği EJDERHA sistemi bu yapının kritik unsurlarından biri olacak.

Yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, özellikle son yıllarda artan mini ve mikro İHA tehditlerine karşı mikrodalga teknolojisi ile etkili bir savunma sağlıyor. Sistemin özgün tasarımı, yüksek mobilitesi ve sahada hızlı konuşlanabilme yeteneği, taktik saha ihtiyaçları için özel olarak geliştirildi.

Sistemler sistemi: Çelik Kubbe büyüyor

ASELSAN’ın IDEF 2025’te sergilediği EJDERHA sistemi, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ gibi diğer hava savunma sistemleriyle birlikte Çelik Kubbe mimarisine entegre edildi. Bu sistemler birlikte çalışarak, çok katmanlı ve esnek bir hava savunma ağı oluşturuyor.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetiminde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Anadolu Ajansı ise etkinliğin “Global İletişim Ortağı” olarak yer alıyor.

EJDERHA, Türkiye'nin savunma sanayiinde yüksek teknolojiye dayalı yerli çözümlerle İHA tehdidine karşı savunma kapasitesini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.