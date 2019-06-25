Çelik: Seçim sonuçları değerlendirilecektir

25 Haziran 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir." açıklamasında bulundu.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Epeydir gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını, böylece ülkenin seçim sürecini geride bıraktığını belirten Çelik, gerçekleşen yüksek katılımın demokrasinin gücünü göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, sonucun İstanbul halkına hayırlı olmasını diledi.

Sonuç itibarıyla İstanbul halkının bir karar verdiğini ifade eden Çelik, "Karar başımızın üzerindedir. Her zaman söylediğimiz gibi vatandaşımızın iradesinden, milletimizin iradesinden daha büyük bir otorite yoktur bizim için siyaset yaparken." diye konuştu.

Çelik, milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini ve demokrasinin kazandığını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük gücü milli iradenin yönlendiriciliğiyle yönetilmesidir. Hiçbir vatandaşın oyu heba olmamıştır. Başından beri sürece gösterdiğimiz saygıyı sonuca da göstereceğimizi söyledik ve aynen o şekilde oldu. Gerek Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, gerek Büyükşehir adayımızın açıklamaları bu çerçevede demokrasimizin gücüne vurgu yapan, vatandaşımızın iradesini saygıyla karşılayan çerçevede olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hiçbir oyun heba olmamasını ve sonucun net şekilde ortaya çıkmasını arzuladıklarını dile getiren Çelik, "Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Milli irade berrak şekilde tecelli etmiştir. Milli iradenin berrak şekilde tecelli etmesi bütün siyasilerin saygı duyması gereken bir husustur. Sonucu tabii ki bu çerçevede saygıyla karşılıyoruz. Milletin ortaya koyduğu iradeye saygı duymak demokrat olmanın birinci gereğidir. Milletimizin verdiği mesaj partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak, seçim sonuçları bu MYK'dan başlayarak kapsamlı şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek şekilde değerlendirilecektir." dedi.

"Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarıya imza attık"

Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını, bu seçim kadar yenilenen seçime ilişkin sonuçları da değerlendireceklerini söyledi. İstanbul ilçelerinde ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de büyük bir başarı yakaladıklarını aktaran Çelik, ilçelerde ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki başarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yansımamasının sonuçlarını da kapsamlı şekilde ele alacaklarını bildirdi.

Anadolu'nun her yerinden vatandaşların İstanbul'a oy kullanmaya gittiğini anımsatan Çelik, bunun bütün bir ülkenin demokratik bir katılım söz konusu olduğunda nasıl seferber olabildiğini, centilmence siyasi rekabet içerisinde sonucu nasıl göğüsleyebildiğini net bir şekilde gösterdiğini kaydetti. Çelik, seçimlerde sandığa giden vatandaşlara demokrasiye verdikleri güç için teşekkür etti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın büyük bir gayret sarfettiğini, kampanya süresince sevecen, sempatik, birleştirici profilinin ve İstanbul sevdasının bir kez daha görüldüğünü anlatan Çelik, Cumhur İttifakı ruhunu, birlik ve beraberliği samimi şekilde destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimden önce gerginlikler yaşanacağı yönünde haberler yapıldığını, bu tür sıkıntıların gerçekleşmediğini, bunda vatandaşların demokratik olgunluğu kadar güvenlik güçlerinin fedakar çalışmalarının da rol oynadığını söyledi ve güvenlik güçlerine de teşekkürlerini iletti. Çelik, fedakarca çalışan teşkilat mensuplarına da sevgi ve selamlarını gönderdi.

Yüksek Seçim Kuruluna da değinen Çelik, "Bu süreçte çok yıpratılmaya çalışılan ama son derece önemli bir kurum olan YSK, hukuk çerçevesinde verdiği kararlarla seçim sürecini başarıyla yürütmüştür. Bu kurumumuz birikimi, geleneği, yıpratılmaya çalışılan, CHP sözcüleri tarafından tehdit edilen ama buna rağmen görevini hakkıyla, hiçbir tarafgirlik gözetmeden yapan bir kurum olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. YSK'nin temsilcilerine ve bütün çalışanlarına buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin yol haritasının belli olduğunu, yaz dönemi çalışmalarını daha önce planlandığı gibi sürdüreceklerini dile getirerek, İstanbul'da ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üyelerin parti tarafından dile getirilen, vatandaşların talebi olan projelerin hayata geçirilmesi için yüksek bir gayretle çalışacaklarını söyledi.

"Kimsenin kuşkusu olmasın"

Ömer Çelik, "İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında büyük bir İstanbul sevdalısı olan Cumhurbaşkanımızın büyük bir desteği ve himayesi olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Partimizin duruşu açık ve nettir. Demokrasiye olan inancı demokrasi tarihi açısından ve bizim açımızdan vatandaşlarımızın bu durumu büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de büyük bir demokrasi geleneği olduğuna işaret eden Çelik, ilk yerel seçimlerin Tanzimat'ın ilanından bir yıl sonra 1840 yılında yapıldığını, doğrudan ilk demokrasi örneği olmasının bu seçimlerin bir özelliği olduğunu hatırlattı.

O tarihten bugüne kadar büyük bir kapasite ve olgunlukla bu seçimlerin yürütüldüğünü anlatan Çelik, "Çeşitli zamanlarda sıkıntılar oluyor ama milletin iradesinin tayin ediciliğiyle yolumuzu bulmamız herkes tarafından takdir edilen ve en büyük gücümüz olan bir kaynak olmaya devam ediyor." dedi.

Türk milletinin demokrasiyi büyük bedellerle elde ettiğini ve her geçen gün daha büyük bir gayretle bunu güçlendirdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten bu yana 26 genel seçim, 1930'dan bu yana 19 yerel seçim ve 1961'den bu yana 7 referandum yaptık. Elbette özellikle yakın dönemde seçimlerin sıklığı konusunda vatandaşlarımızın, parti teşkilatlarının yorgunluğu gibi tartışmalar gündeme geldi ama tabii demokrasi bedel isteyen bir kazanım. Bütün bunların olgunlukla, açık sonuçlarla gerçekleştirilmesi ve milli iradenin herkes tarafından saygıyla selamlanması Türkiye'nin en büyük kuvvetidir, en büyük gücüdür. Bunu titizlikle korumaya, titizlikle muhafaza etmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle siyasi tarihimiz açısından çok büyük bir kazanım olan bu durum, özellikle dünyada demokratik değerler konusunda büyük güçler arasındaki rekabet içerisinde ortaya çıkan aşınma, bölgemizde demokrasinin önemsizleştirilmesine dönük çabalar, demokratik gelişmelerin baskıcı şekilde bastırılmasına dönük çabalar göz önüne alındığında çok daha kıymetli hale gelmektedir. Türkiye'nin demokrasisi, dünyadaki demokratik değerleri örseleyenlere karşı, bölgede demokrasiyi gündemden düşürmeye çalışanlara karşı büyük bir ilham kaynağıdır. Demokrasi ateşinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi Türkiye'den büyük bir güç ve kuvvet almaktadır. Hem coğrafyamıza bir ilham kaynağı olan demokrasimiz yoluna devam ediyor hem de önümüzdeki dönemde demokratik değerleri zayıflatmaya çalışanlara karşı en büyük cevabı teşkil ediyor."

"Hepimizin davası Türkiye davasıdır"

Bir siyasi parti olarak girdikleri her seçimi kazanmak istediklerini belirten Çelik, bu konuda da büyük zaferlere imza atmış bir parti olduklarını söyledi.

Çelik, "31Mart'tan da Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle çıktık. Bunlar, siyasi partilerin kendi başarı haneleri olarak siyasi tarihe geçiyor ama hepimizin davası Türkiye davasıdır. Kimin kazandığı konusu, siyasi parti olarak tabii ki biz kazanmak istiyoruz ama bundan çok daha önemli olan konu Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır, demokrasinin yerleşikleşmesidir, bu konunun tavizsiz bir şekilde devam etmesidir. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların tamamen geride bırakılmasıdır. Bu bakımdan, müthiş bir katılımla dünyaya örnek gösterilecek bir siyasi katılımla bu seçimlerin gerçekleşmiş olması son derece takdire şayandır. Bundan sonra milletimizle el ele yürümeye devam edeceğiz. Milli irade yegane pusulamız olmaya devam edecek, milletimizin talepleri, eleştirileri, takdiri başımızın üzerinde taşıyacağımız yegane patronumuz, yegane talimat aldığımız makam olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında "Milli irade ile kavga edilmez, sadece milli iradeye itaat edilir." sözünü anımsatan Çelik, şöyle devam etti.

"Her siyasetçi meşruiyetini buradan alır, milli iradenin talimatlarının başımız üzerinde yeri vardır. Bu süreçte dikkat edilmesi, ihmal edilmemesi gereken konulardan bir tanesi, hemen yurt dışında Cumhurbaşkanımıza karşı seçimlerin yenilenme kararıyla birlikte büyük bir kara propaganda başlamıştı. Yine bu diktatörlük safsatasından başlayarak seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği, sonuçların manipüle edileceği şeklinde Türkiye düşmanları yine devreye girmişlerdi.

Maalesef yine birileri bunların sözlerini alıp iç politikaya tercüme etti ama görüldü ki 25 yıllık bir yerel yönetim iktidarı devredilirken, seçim sürecinde çok sert tartışmalar yaşanırken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir. Bu demokratik olgunluğa liderlik eden de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır olmuştur. Bu kara propaganda odakları, bir kere daha bu tavırdan cevaplarını almışlardır. Seçim ve millet idaresine saygı noktasında 27 Nisan muhtırasına karşı dimdik duran, 7 Şubat darbe girişimine karşı duran, 17-25 darbe girişimlerini perişan eden, diğer kalkışmalara karşı milli iradenin talimatından zerre kadar sapmayan, 15 Temmuz darbe kalkışmasında milletin namusuna ve devletin şerefine saldıranlara karşı milletimizle birlikte, milletimize liderlik ederek direnen Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği çizginin ne kadar önemli olduğu bu son süreçte bir kez daha görülmüştür."

"Aynı olgunluğu gösterdik"

Sivil siyasetin ve demokrasi kültürünün güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı katkılara her geçen gün yeni bir tanesi daha eklendiğini bildiren Ömer Çelik, "Her seçim dönemi söz olduğunda bir kutuplaşmadan söz ediliyor. 'Kutuplaşma olacak, ayrışacağız, sıkıntılar olacak' gibisinden. Her seferinde söylüyoruz, aziz milletimiz bu provokasyonlara kulak asmasın. Bunlar yapay ve zorlama tavırlardır. 25 yıllık yerel iktidar el değiştirirken en ufak bir şekilde kimseyi incitecek bir tavır ortaya çıkmamıştır. Vatandaşlarımız kardeşçe sandık başına gitmişlerdir. 31 Mart seçim sonuçları açıklandığında Cumhur İttifakı olarak açık bir galibiyetle çıktığımızda da aynı olgunluğu gösterdik. Yenilenen seçim sonuçları da açıklandığında aynı olgunluğu gösterdik. Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir. Sandık, her daim Türk demokrasisinin pusulası olmaya devam edecektir. AK Parti olarak buna güç vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi kutuplaşma denildiğinde meselenin yanlış yere çekildiğini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Siyasi hayatta, demokratik hayatta kutuplar olur, bu kutuplar birbirleriyle etkileşim içerisinde olur. Taraflar olur ve belli bir diyalektik süreç içerisinde tartışmalarını yürütürler ve bu demokratik zeminlerde var olan bir şeydir. Asıl diktatörlüklerde kutuplar, taraflar olmaz. Karşılıklı tartışma olmaz, her taraf dümdüzdür ama birileri illa kendi dedikleri, hukuka karşı da olsa, demokratik iradeye karşı da olsa yerine gelsin diye karşı çıkan herkese kutuplaşmadan bahsederek maalesef bu kara propagandayı yapıyorlar. Buna karşı da millet iradesi bu kutuplaşma ticareti yapanlara karşı da büyük bir cevap vermiştir. Daha önce defalarca paylaştım, Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar dedim. Bu sürece saygı göstereceğiz, sürecin patronu hukuktur dedim. Demokrasi nehri, hukuk yatağında aktı ve bereketli topraklarımızı sulamaya devam ediyor."

Askerlik Kanunu'ndaki değişiklik

Seçim hukukunun, seçim sonuçlarını açıkça ortaya çıkartacak, çıkmadığı takdirde şüpheleri giderecek mekanizmalara sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu bir kere daha görülmüştür, 23 Haziran gecesi seçim sonuçlarının net bir şekilde ortaya çıkmasıyla süreç açık bir şekilde tamamlanmıştır." dedi.

Bundan sonra güçlü bir reform partisi olarak, gelecek dönemi çok önemli bir şekilde değerlendireceklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimsiz dönem, milletimizin taleplerinin yerine gelmesi bakımından son derece önemlidir. Reform partisi olarak, 1927'den beri aynı kalmış Askerlik Kanun'u değişmiştir. Bu büyük bir reformdur, büyük bir devrimdir. Gençlerimizin kendi hayatlarını planlaması açısından ön görülebilir, şeffaf bir düzenlemenin ortaya çıkması bakımından, aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına halel getirmeyecek, bir zaaf oluşturmayacak, bir dengeyi kurması bakımından önemli bir reformdur. Hayırlı olmasını diliyoruz. Adalet Reformu gündemdedir. Nitekim bu konuyla ilgili çalışmalar sürmektedir. Bundan sonrasında, önümüzdeki seçimsiz süreçte herkes gücünü, kuvvetini, işçisinden işverenine, sanayicisinden tüccarına, esnafına, siyasetçisine, kim hangi konumda bulunuyorsa güçlü bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasına, bu 4 yıllık dönemi altın bir dönem olarak Türkiye'ye yeni kazanımlar getirmesine odaklanarak geçirecektir. Bu dönemin inşallah hazırlıklarımız çerçevesinde bu şekilde büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz. Her zaman için milli irade ne diyorsa o doğrultuda yolumuza devam edeceğiz."

"Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın açıklamalarına işaret eden Çelik, "Yunanistan Başbakanı maalesef son derece yanlış bir tutum içerisinde. Bugünkü cevabında 'Uluslararası hukuka dayanarak konuşuyoruz.' diyor. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında, Türkiye'nin haklı, Yunanistan ve Rum kesiminin haksız olduğu açıktır. Hiçbir şekilde Kıbrıslı Rumlar'la bir paylaşım içerisine girmeden, tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koyma arzusundadırlar. İkincisi Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır." şeklinde konuştu.

"Avrupa Birliği'nin yaptığı hatanın payı vardır"

Çipras'ın, son açıklamasında Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalıştığını ifade eden Çelik, "Avrupa Birliği, Ada'daki problem çözülmeden Rum tarafını tek taraflı tanıyarak ve Avrupa Birliği'ne alarak son derece büyük bir hata yapmıştır. Bugünkü süreçteki olumsuzluklarda, Avrupa Birliği'nin yaptığı bu hatanın payı vardır. Avrupa Birliği bu hatasını telafi edecek yerde, Rum tarafının sürekli olarak Avrupa Birliği kurumlarını ve politikasını istismar etme politikasına sessiz kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Yunanistan Başbakanı tutmuş Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye çalışmaktadır. Bu artık kendi sınırlarını aşan, hiçbir şekilde tahammül edilemeyecek bir tutumdur. Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği'nin sahibi gibi, Türkiye-AB ilişkilerinin daha çok bozulacağı bir sürecin başlayacağını ifade ediyor ya da Avrupa Birliği'ndeki bazıları Türkiye'nin egemenlik haklarından, kıta sahanlığından, münhasır ekonomik bölge haklarından, KKTC'ye garantör olmasıyla ilgili haklarından vazgeçmesi gibi birtakım telkinlerde bulunuyorlar. Bu işin böyle çözülmeyeceği açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu tip söylemlere kesinlikle prim vermeyeceği açıktır, bunlara karşı güçlü bir cevap vereceği açıktır.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi kendisinin altını dolduramadığı uluslararası hukuk argümanlarıyla tehdit etme dilinden vazgeçmelidir. Türkiye, komşuluğu ve dostluğu kıymetli olan ama komşuluğu ve dostluğundan vazgeçilmesi halinde, buna karşı durulması halinde de hiçbir şekilde, hiçbir tehdide prim bırakmayacak bir ülkedir. Hiçbir şekilde bunun karşısında cevapsız kalmayacak bir ülkedir. Eğer burada bir hakkaniyetli durum ortaya çıkması isteniyorsa yapılacak şey, Yunanistan'ın bu tehdit dilinden ve fiili durum yaratma tutumundan vazgeçmesidir."

Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'de çalışmaların devam ettiğini, Fatih sondaj gemisi ve Yavuz gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye ne kendi egemenlik haklarından ne KKTC'nin haklarından hiçbir şekilde burada vazgeçmeyecek." dedi.

"Bu kararlar, Lozan Anlaşması'nın ihlali anlamına gelir"

Bütün bunları söyleyen Yunanistan'ın hak ve özgürlüklere, hukuka, anlaşmalara riayet etmediğinin, AB standartlarında bir devlet yönetimine sahip olmadığının altını çizen Çelik, bunun en son örneğinin ise Yunanistan'da SYRIZA hükümetinin dini özgürlükler konusunda aldığı kararları olduğunu söyledi.

Çelik, bu kararların açık bir şekilde Lozan Anlaşması'nın, Avrupa İnsan Haklar Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, 2018 ve 2019'da yürürlüğe konulan kararnamelerle Türk azınlığın dini kurumlarının devletleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Camilere din görevlisi atanması, müftülüklerin yapısı ve işleyişiyle ilgili kararlara ilişkin Çelik, azınlığa ait hakların devletleştirmek suretiyle Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmaya çalışıldığını aktardı. Çelik, bununla ilgili tepki gösterdiklerini bildirerek, "Asıl, uluslararası hukuka uymayan, AB standartlarında bir devlet yönetimi ortaya koymayan Yunanistan'ın, bu konuda hem AB tarafından uyarılması gerekir hem de bu politikalardan vazgeçmesi gerekir. Yunanistan, Türkiye'nin iyi komşuluğuna güvenmeli, kıymetini bilmelidir. Yunanistan, Türkiye'nin zor zamanlarda kendilerinin yardımına nasıl geldiğini, zor zamanlara düştüğünde Türkiye'nin bunu istismar etmek yerine Yunanistan'ın yardımına nasıl koştuğunu en iyi bilen ülkedir. Hafızalarında bu tazedir. Yakın zaman da buna şahitlik göstermektedir. Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda gerekse Türk azınlığa karşı atılacak adımlar konusunda daha makul, dengeli, hukuka ve insan haklarına saygılı, komşuluk ilişkilerine uygun bir dil, üslup ve politika uygulamasını Yunanistan'dan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu tercihin tekrar bize dönmesi için çalışacağız"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, ilk seçime göre iki aday arasındaki farkın arttığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bahsettiğiniz bu fark ortaya çıkmıştır. Bir yandan da ilçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde partimiz ve Cumhur İttifakı büyük bir zafere imza atmıştır. Her seçimin kendi dinamiği, sonuçları var. Kuşkusuz biz siyasi parti olarak, bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu bahsettiğiniz rakam nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın politikalarımız konusunda o süreçte beğendiği hususlar, beğenmediği hususlar nedir, bundan sonrasıyla ilgili beklentileri nedir? Sonuç itibarıyla ilçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde büyük bir başarı elde ederken, bunun büyükşehir belediye başkanlığına yansımaması konusu tabii ki değerlendirilecektir."

Bu değerlendirmelerin başladığını bildiren Çelik, bunun bir başlangıç olduğunu söyledi. Çelik, "Bu, milletimizin, vatandaşımızın, İstanbullu'nun tercihidir. Başımızın üstünde yeri vardır. Biz, bu tercihin tekrar bize dönmesi için, ilçe belediyelerinde ve büyükşehir meclisinde olduğu gibi burada da yansıması için neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bununla ilgili ilk sunumlar yapılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Adayımız mükemmel bir çalışma örneği ortaya koymuştur"

Ömer Çelik, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım gibi AK Parti İstanbul İl Teşkilatının da aynı gayreti gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sorduğunuz kısmı da sormadığınız kısmı da anladım. Çeşitli yorumlar yapılıyor, dedikodular çıkıyor. Burada tabii ki arzumuz şudur: Siyaset nihayetinde hedefe yürür. Arzumuz tabii ki her seçimden daha büyük bir başarı elde etmektir. Başarımızda şüphe olmayan seçimlerde bile bu başarıyı nasıl daha çok artırırız diye genel başkanımız hemen talimatlarını verir. Bu çalışma sadece seçimden seçime yapılan bir çalışma değildir. İstanbul'da belediye başkan adayımız mükemmel bir çalışma örneği ortaya koymuştur. Büyük bir performansla, gayretle teşkilatlarımız bu çalışmaları ortaya koymuştur."

AK Parti'nin bütünleşmiş, tek bir hedefe yönelmiş, kendi iç bütünlüğünü çok sağlıklı bir şekilde koruyan bir yapı olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Her yerde kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı gördük. Her yerde dinamik bir seçim çalışması yürütüldü. Tabii ki sonuç arzu etmediğimiz gibi çıktığında ne adayımız ne teşkilatımız açısından bu şekilde bahsettiğiniz bir çelişki ya da bir takım meselelerin altını çizmiyoruz. Burada mesele şudur: Vatandaşımızın, bizim bu süreçteki politikalarımızla ilgili ilettiğimiz, arz ettiğimiz konularda neyi beğenmediğini, neyi daha çok beğendiğini, neyi tasvip etmediğini net olarak göreceğiz. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın beğendiği konuları daha güçlendireceğiz, beğenmediği konuları politikalarımızla revize edeceğiz. Adayımız ve teşkilatımız son derece güçlü bir çalışma ortaya koymuştur. Zaten genel merkezimiz, genel başkan yardımcılarımız, MKYK'mız oradaydı. İl teşkilatımız güçlü bir çalışma ortaya koymuştur. Bunlarla ilgili bir problem yoktur."

Çelik, AK Parti'de olağanüstü kongrenin olup olmayacağına yönelik soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu bahsettiğiniz revizyonlar meselesi, her seçimden 15 gün önce konuşulmaya başlanır, her seçimden sonra bu devam eder. Bu, Sayın Genel Başkanımızın takdirindedir. Kendisi bunu ne zaman, ne şekilde uygun görürse bu şekilde düşünür. AK Parti'de de şöyle bir gelenek vardır: Hiç kimse gerek kendisiyle ilgili gerek diğer konulardaki tasarrufla ilgili kişisel bir tutum içerisine girmez. Ama 'şu anda böyle bir gündem var' diyecek yetkiye sahip değiliz. Bu Genel Başkanımızın tasarrufundadır. Dolayısıyla onunla ilgili size somut olarak 'şöyle davranılacak, böyle davranılacak' diyecek durumda değilim. Bugün bahsettiğimiz kabine revizyonuyla ilgili Genel Başkanımızın o soruya verdiği cevap, grup çıkışında, tabii ki genel merkez için de geçerlidir."

S-400 savunma sisteminin konuşlanacağı yer...

AK Parti Sözcüsü Çelik, yakın zamanda teslimatı beklenen S-400 savunma sistemlerinin Türkiye'de hangi bölgelere konuşlandırılacağı konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunumu olup olmadığına ilişkin soruya ise "S-400 ile ilgili, geldiği zaman nereye konuşlanacak, bununla ilgili Silahlı Kuvvetler çalışmasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edilmiştir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgileri dahilindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışması çerçevesinde olacak. Şu aşamada da benim buradan, şurası ya da burası demem doğru olmaz, stratejik olarak doğru olmaz." yanıtını verdi.

Çelik, ayrıca 1927'den beri değiştirilmeyen Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle büyük bir reform gerçekleştiğini ifade ederek, "Çok yönlü, çok katmanlı, Türkiye sosyolojisine tam olarak dokunan, gençlerin sosyolojik, iş kurma, hayatlarını düzenleme taleplerine öngörülebilir ve şeffaf cevaplar veren bir kanun, büyük bir reform." değerlendirmesini yaptı.