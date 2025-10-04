Çelik: Sumud Yolcuları “Gazze İnsanlığın Evidir” mesajını dünyaya ulaştırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu’nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoşgeldiniz. Sumud yolcuları ‘Gazze insanlığın evidir’ mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir" ifadelerini kullandı.