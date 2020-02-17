Çelik: Suriye'de ateşkes ihlali 20 bine ulaştı

17 Şubat 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bin civarına ulaştığını belirtti.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

- İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Görüşmeler yarın da davet edecek. Türkiye tüm taraflara Soçi mutabakatını hatırlıyor.

- Rejimin Suriye'de ateşkes ihlali 20 bine ulaştı.

- Türkiye'nin Libya'da ateşkes çabaları dünyada kayda geçmiştir.

- Silah ambargosu kontrolü BM organizasyonunda yapılmalı.

- Merkel en önemlisi, oyların aşırı kaymasını önlemek demişti. Biz onları uyarmıştık. Sorununuz merkez sağın aşırı sağa kayması, İslam ve Türk düşmanlığına karşı önlem almanız gerekir. Avrupa'nın merkaz sağı, doğudaki DAEŞ ile aynı görevi görüyor.

- Genel olarak her meselede herkes açıklama yapıyor. Ben bu değerlendirmelerin hepsine cevap verecek değilim. Ama bizim hafızamız güçlüdür. Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konularında biri ordudaki atılmaların belli bir kritere dayanmamasıdır. Herkes kendi döneminde mükemmel işler yaptığını söylerek kendi hatalarını görmezden geliyor. Başbuğ meselesi doğrudan TBMM'nin suçlanmasıdır. TBMM mensubunu terör örgütü üyesi olarak göstermektir. 60 ihtilali oldu, 28 Şubat oldu. Tüm bunlara baktığınızda meclisin tüm üyelerine terör örgütü mensubu gibi mi göstereceksiniz?

- Türkiye askeri vesayetin kaldırılması konusunda büyük sancılar yaşadı. TC tarihinde hiçbir hükümet muhtıralara cevap vermemiştir. Muhtıraları kabullenmiştir. Bugün bahsettiğimiz bazı genel kurmay başlanlarının beyanatlarına bakın, Başbuğ döneminde katsayı düzenlemesinin nasıl olması gerektiğine açıklaması var. Bu askeri otoritenin işi midir?

- Bir kere MGK hükümete tavsiye etti. O günkü belgelere bakıldığında toplumdaki her kesimin suçlandığı bir şeyler var.

- Esas pronlem şudur. FETÖ'ye yönelik çok cümle kurulan, TC'nin seçilmiş cumhurbalşkanına karşı asılsız ifadeler kullanıyorlar. Hükümetimiz her alanda bu konuda çok ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bunun nedeni Türkiye'yi ortadan kaldırmak, laikliği kaldırarak sapık bir dini anlayışı getirmektedir. O istihbarat havuzları öyle bir şekilde yapılmıştır ki, suçlanmayan kimse kalmamıştır.