Çelik: Tedbirler hayatı felç etmeyecek şekilde alındı

03 Nisan 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'deki virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını söyledi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir.

Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur.

Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor.

Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı.

Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. İstismara müsaade etmemiz söz konusu değildir.

Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz.

Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir.

Kaynak: AA