Çelik ve Kalın'dan Musab Turan ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

"Anadolu Ajansının kurumsal ilkelerini ve çalışma kurallarını ihlal eden kişi hakkında gerekli hukuki adımlar atılmaktadır. Kaos, kargaşa ve tahrik amaçlı girişimlere karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz."

AA: İş akdi feshedildi

AA Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."

Karagöz: Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir.

Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır." (AA)

Konuyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Anadolu Ajansı muhabiri bile dayanamayıp Süleyman Soylu'yu sormuş... Mızrak çuvala sığmıyor!” ifadesini kullanırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise, “Anadolu Ajansı muhabiri ilk defa milletin sesi olup Mustafa Varank ve Bekir Pakdemirli'ye gereken soruları sormuş ama tabii ki yanıt fos çıkmış, Sayın Bakan hikaye anlatmış.” dedi.

Muhabirden açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu sorunun ardından Anadolu Ajansı'ndaki işine son verilen Musab Turan, Instagram hesabından çektiği video ile açıklama yaptı.

Turan, babasının da eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın öğrencilerinden ve AK Parti teşkilatından olduğunu söyleyerek bir birey olduğunu hatırlattı ve bir bakan danışmanının kendisine "Soru sormuyoruz" demesine sinirlenerek bu soruyu sorduğunu söyledi.

Turan şunları söyledi:

"Normal haber telaşıyla gündemi takip eden biri olarak oradaydım. Sayın Bakan'ın danışmanı Rıdvan Tezel, kulağıma eğilerek soru sormuyoruz dedi. Benim burada kayışım attı.

Orada zaten TRT, DHA ve AA var. Bu adamlar zaten size ne sorabiliyor ki? Bir tane soru sordum, baktım bu özgüven hayra alamet değil. Zaten kendi içimde AK Parti'nin artık fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin adalet ekseninde kendi rayına oturması lazım. Ülke siyasetinin rayına girmesi ve huzur ortamı gerekliydi. Ben de kendime bir sorumluluk biçtim, pişkin bakan danışmanının sözleri bana sorumluluk yükledi.

Sorumun sonunda duygusallaştığım için özür diliyorum ama bu soruyu sorduğum için özür dilemiyorum. AK Parti'yi herkes bitirmeye çalışıyor. Toplum hareketi, dip dalga diyoruz ya insanlar inandı, güvendi. AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi çocuklarımızın geleceği için çok önemli." (ANKA)