Çelik: Yunanistan hükümeti Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.

Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.