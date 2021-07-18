Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'nın kararına tepki
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki gösterdi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" açıklamasında bulundu.
Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nde şirketlerin belirli koşullarda çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.
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