Çelik’ten KKTC’de başörtülü öğrencinin okula alınmamasına kınama

Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti nedeniyle okula alınmamasını şiddetle kınadığını açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitim hakkının ihlal edilmesinin insan haklarına aykırı bir fanatizm olduğunu belirterek, bu tür yaklaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Çelik, “KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarf ettikleri cümleler ise vahimdir” dedi.

Ömer Çelik, geçmişte Türkiye’de de benzer yasakçı yaklaşımlar karşısında demokrasi mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, bu tür uygulamaların ülke için büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtti. Çelik, “Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar” ifadelerini kullandı.

Çelik, KKTC’de de aynı fanatizmin zarara yol açmaması gerektiğini vurgulayarak, “En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.