Çelik'ten Macron'a: Medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çelik özetle şunları söyledi:

"Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu, hükümetimiz ve partimizle ilgili iftira niteliğinde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanımız ve Ulaştırma Bakanımız gerekli cevapları verdiler.

Öğretmenler gününde, Kılıçdaroğlu AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef alan bir konuşma yaptı. Sırf AK parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir.

Demokrasi deyip içini boşaltmaya çalışıyorlar. Siyasi tansiyon biraz yükseldiği zaman, Yassıada'ya memleketi götüren dili kullanıyorlar. Dillerinin maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadıklarını, kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz.

Kazakistan'daki gelişmeler

Kazakistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın ilişkileri oldu, üst düzey ziyaretleri oldu. Arzumuz, Kazakistan'ın birlik ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı sürecin geri bırakılmasıdır. Türkiye, Kazakistan'ın kazanımını kendi kazanımı olarak görür. Bunun dışındaki yaklaşımların hepsi provokatif yaklaşımlardır.

Macron'un sözlerine tepki

Türkiye'nin faaliyetleri, çeşitli kıtalarda izlediğimiz politikalarla ilgilidir. Sayın Macron'un dış politikası, Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Yakın zamanda Macron, Libya'da Hafter'e destek verdi Hafter'de arkasında bir sürü toplu mezar bıraktı. Sayın Macron'un literatüre geçecek bir sürü sözü var. İkide bir Türkiye'nin siyasal İslam'ı yaymakta olduğundan bahsediyor. Bu sözleri neye göre söylüyor? Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarını korumak istediğinde iftira atıyor.

Fransa ve AB bayrağı Paris'te yan yana asılmıştı. Macron'un gözleri önünde AB Bayrağı aşağıya indirdiler. Macron'un medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz."