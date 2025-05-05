Çelik, toplantının ana gündem maddesinin "terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te yaptığı “iç cephenin güçlendirilmesi” çağrısının bu hedefe ulaşmada kritik bir adım olduğunu ifade etti.

İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında terör örgütü PKK'nın kısa süre içinde silah bırakması ve kendisini feshetmesinin beklendiğini söyleyen Çelik, bu gelişmenin Türkiye açısından bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz," diyen Çelik, özellikle Ortadoğu, Mezopotamya ve Akdeniz hattında çıkar odaklı acımasız denklemlere karşı Türkiye’nin barış ve kardeşlik cephesini güçlendireceğini ifade etti.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını günler içinde bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz.

Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da., Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklemdir. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz.

Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır. Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi müzakere alver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim.