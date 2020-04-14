Celp ve terhisler ertelendi

14 Nisan 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.

Bakan Akar şu ifadeleri kulllandı.

"Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz

Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır."

Kaynak: AA