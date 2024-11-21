Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı verildi

2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etmişti.

Cinayette soru işaretlerinin kalkması için Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Tabuta konan parçalar, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve baba ile birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

Takipsizlik kararı verildi

Mezardan çıkan poşette bulunan kanın da insana ait olmadığı tespit edildi. Bu gelişmelerin ardından, Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karabulut ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tartışmalara son noktayı koydu. Mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik verdi.