Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için AYM'ye başvuru

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapse çarptırılıp Marmara (Silivri) Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Garipoğlu’nun ölmediği, aksine kaçırıldığı iddiasın nedeniyle mezarının açılarak otopsi yapılması isteniyor. Ancak şimdiye dek talepler reddedilmişti.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle başvuracaklarını duyurdu.

Epözdemir Twitter’daki açıklamasında şunları kaydetti: “Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ve feth-i kabir işlemi yapılmasına ilişkin olarak adalet bakanlığına yaptığımız kanun yararına bozma başvurusu reddedilmiş olup tarafımızca bu konuda hafta içi Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapılacaktır. Bu konuda hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”