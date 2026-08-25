Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı verildi.

Ayrıca tutuklu bulunan Cem Duman’ın da soruşturma çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa gönderilen Küçük, ifadesi sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Küçük, kendisine yöneltilen para transferleri, televizyon yayınları ve gizli tanık ifadelerine ilişkin sorulara ayrı ayrı yanıt vermişti.