Cem Yılmaz kendisini güldüren ismi açıkladı
Cem Yılmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, gösterisine de zaman zaman konu olan 'Siz kime gülüyorsunuz?" sorusuna verdiği samimi cevapla yine güldürdü.
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Cem Yılmaz, ODTÜ öğrencileriyle buluştu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. a
Etkinlikte Cem Yılmaz, "Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?" sorusu üzerine; "Var ya, yok değil. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım" cevabıyla katılımcıları güldürdü.