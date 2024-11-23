Cem Yılmaz kendisini güldüren ismi açıkladı

Cem Yılmaz, ODTÜ öğrencileriyle buluştu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. a

Etkinlikte Cem Yılmaz, "Herkes size gülüyor, siz kime gülüyorsunuz? Kendinizi mi açıp izliyorsunuz?" sorusu üzerine; "Var ya, yok değil. Amatör-profesyonel diye ayırmam. Dayıma bile gülerim. Gülmekle ilgili iştahlıyım" cevabıyla katılımcıları güldürdü.