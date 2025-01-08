Cem Yılmaz 'kırık lamba' olayına son noktayı koydu!

Satın aldığı 43 bin liralık lambanın kendisine kırık bir şekilde gönderilmesi üzerine ilgili şirketi bilgilendiren Cem Yılmaz, hiçbir sorumluluk kabul etmeyen ve hatasını telafi etmeyen firmayı sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

"Allaha şükür ben o kadar delirmedim..."

Yılmaz, bugün sosyal medyada konuya yönelik yaptığı yeni açıklamasında kimsenin üzülmesini istemediğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Dünkü lamba işi biraz evet uzadı… Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum… Bu işlerde çünkü final 'sana yakışmadı abi'ye gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım.

İki konu önemli; memlekette hem 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikayet ederiz ama final 'a valla bilmiyorduk, e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken ben 'Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha' mı diyelim? Allaha şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim. Özellikle Ahmet Bey hatırına postu kaldırdım."