  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cem Yılmaz nafaka davasını kazandı
Takip Et

Cem Yılmaz nafaka davasını kazandı

Cem Yılmaz'ın eski eşine aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için açtığı davada mahkeme, nafakanın aylık 70 bin lira ödenmesine hükmetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı.

Mahkeme kararını açıkladı

Gizli görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Cem Yılmaz’ın açtığı davayı kısmen kabul ederek söz konusu nafakanın dolar cinsinden Türk lirasına çevrilmesine ve Cem Yılmaz’ın çocuğu için eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 70 bin lira ödemesine karar verdi.

 