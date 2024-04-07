Cem Yılmaz'ın X hesabına ulaşmak artık paralı
Cem Yılmaz, X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğunu açıkladı. 16 milyon 300 bin takipçisi bulunan ünlü komedyenin hesabına abone olmanın ücreti aylık olarak 38.80 TL olarak belirlendi.
Haber Merkezi
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Cem Yılmaz, bulunduğu paylaşımda; "Günaydın... Artık X'te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre Cem Yılmaz'ın bu kararı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın ücreti, aylık; 38.80 TL
Cem Yılmaz'ın ücretsiz X hesabında an itibarıyla 16 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor.