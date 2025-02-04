Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı!

Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un bugün düzenlenen CHP grup toplantısında partiye katıldıkları duyuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısına katılan Enginyurt ve Uzun'un parti rozetlerini CHP lideri Özgür Özel takdim etti.

"Ben merkez sağdan geldim"

CHP'ye geçişiyle ilgili açıklama yapan Salih Uzun, tarihi sorumluluğunu yerine getirmek için CHP'ye geçtiğini kaydetti:

"Ben merkez sağdan geldim. 35 yıla yakın siyasi hayatımın tamamı orada geçti. İnanarak yürüdüm o yolda. Allah biliyor ya çok da uğraştım. Ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye katılmaya gelmedim. Ben buraya tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan CHP'ye, tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir demokrat olarak geldim."

"Sayın Başkan benden çok çekti"

Cemal Enginyurt ise, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz CHP'li değildik, Sayın Başkan da benden çok çekti geçmişte. Şimdi de hatta Twitter'da yazmaya başlamışlar. Ben Özgür Özel'e teşekkür ediyorum, davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Biz helalleştik ama helalleşmeyenlere soruyorum, siz helalleştiniz mi? Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Demokrasinin, dayanışmanın son kalesi CHP'ye geldik."

İki isim Demokrat Parti'deki yönetim anlayışı nedeniyle istifa etmişti.