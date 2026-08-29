Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Ankara’da yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi.
Tekinoğlu'nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA