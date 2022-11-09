Cemevleri Kültür Bakanlığı’na bağlandı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce duyurduğu Cemevleriyle ilgili düzenleme mevzuata eklendi. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlerini düzenleyen 277’nci maddesine Cemevleri ibareleri eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevleri arasına, “Alevi Bektaşi kültürünün araştırılması ve Cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek” ibaresi eklendi. Düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulması hükme bağlandı.

Başkanlık, Cemevlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi yönünde çalışmalar yapacak, Alevilik-Bektaşilik hakkında araştırmalar yapacak. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı özlük hakları yönünden , strateji geliştirme başkanı ile haklara sahip olacak. Başkan Yardımcısı ise bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak.

“Cemevi Başkanlığı Başkanını Cumhurbaşkanı atayacak”

Ayrıca 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki 1 sayılı listeye Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan ve Başkan Yardımcıları ifadesi eklendi. Bu eklemeyle birlikte Başkan ve Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı Kararı ile atanacak kamu görevlileri haline getirildi.

Dedeler sözleşmeli çalıştırılacak

Öte yandan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a yapılan ekleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, sözleşmeli olarak Aleve Dedesi çalıştırılması hükme bağlandı. Bu şekilde istihdam edilecek Dedeler için kamudaki 65 yaş sınırı uygulanmayacak.

Alevi dernekleri protesto etmişti

Öte yandan Alevi vakıf ve dernek temsilcileri dün TBMM önünde toplanarak, bu düzenlemelere esas teşkil edecek Torba Kanun teklifini protesto etmişlerdi. Temsilciler, bu düzenlemeyle Cemevlerine kayyım atanmak istendiğini savunmuşlardı.