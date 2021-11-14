Cemil Çiçek: 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum" diyen Çiçek, "Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak.” dedi.

Hem iktidarın hem de muhalefetin 50 +1 ile ilgili tereddütlerinin bulunduğunu belirten Çiçek, şunları söyledi: “Çünkü, bir partinin desteğine ihtiyaç var. Diyelim ki, parlamenter sistem doğrudur. Ama Haziran 2023'teki seçim bugünkü sisteme göre yapılacak. Araba kötüdür, lastikleri kabak, motor gücü zayıftır dedik vs. Muhalefet açısından anlatıyorum. Ama bu arabayla 2023'e gidilecek. 2023'te seçim yapıldı, Meclis'te 360 çoğunluk elde edilemedi. Parlamenter sistemi isteyenler 320'de kaldı. O zaman ne olacak? 5 yıl bu sistemle gidilecek! Bu sistem problem çıkarıyorsa, kaosa sebebiyet veriyorsa, ülkenin iyi yönetilmesini engelliyorsa… Bu sistemle Türkiye 5 sene bir belirsizliğe girmiş olacak. Siyaset yapanların bunu görmesi gerekiyor. İki tarafın da! Şahıslar üzerinden tartışma yapılınca sıkıntı çıkıyor. Gerçek yerine şahıslar üzerinden tartışma yapılıyor. Türkiye, anayasayı değiştirecek çoğunluğu bulamadığı takdirde başka sıkıntılar yaşayacak.”