Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman, nereye düşecek?
İlk cemre havaya düşecek ve tarihler merak konusu... Bahar ayının gelişini müjdeleyen cemrenin ilk tarihi sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar sıklıkla "İlk cemre ne zaman düşecek" diye soruyor.
Kış mevsiminin sonuna gelindiğinin, baharın yaklaştığını simgeleyen cemreler özellikle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar için yol gösterici niteliğinde... Baharın habercisi olan cemre tarihleri her yıl yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?
İlk cemre ne zaman düşecek?
2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.
2026 cemre düşme tarihleri
İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026
İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026
Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026
Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.