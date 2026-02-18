Cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman, nereye düşecek?

Kış mevsiminin sonuna gelindiğinin, baharın yaklaştığını simgeleyen cemreler özellikle çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar için yol gösterici niteliğinde... Baharın habercisi olan cemre tarihleri her yıl yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.