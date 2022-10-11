Cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 tutuklama

Adana'da cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yapılan uygulama sırasında cenaze nakil hizmetinde kullanılan panelvanda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücüler B.S. ve E.E. ile uyuşturucuyu Diyarbakır'dan temin ettiği öne sürülen H.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İmamoğlu: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı. pic.twitter.com/14T6NMXnsO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 10, 2022

İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.