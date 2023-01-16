Cenazesi yanlışlıkla yakılmıştı: Oğlu tarafından öldürülmüş!

Almanya’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Abdülkadir Sargın’ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Sargın’ın cesedi burada bir Alman vatandaşının cenazesi ile karıştırıldı. Karışıklık sonucu yakılan Sargın’ın haberini duyan ailesi büyük bir şok yaşadı. Ancak bu ölüm sonrasında aileyi ikinci kez şoke eden yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Oğlu tarafından öldürülmüş

Savcılık incelemesinde Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğü belirlendi. Edinilen bilgilere göre; 13 Aralık 2022'de eve sarhoş gelen oğlu Hasan Sargın yemek sofrasına oturmak istedi.

Bunun üzerine 71 yaşındaki baba Abdülkadir Sargın ile arasında tartışma çıktı.

Abdülkadir Sargın'ın oğlundan evi terk etmesini istemesi üzerine Hasan Sargın'ın babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu kaydedildi.

Aile açıklama yapmadı

Sargın ailesi, konuya ilişkin açıklamada bulunmazken, babasının ölümüne neden olduğu belirtilen Hasan Sargın'ın psikolojik sorunlar yaşadığı, klinikte kaldığı ortaya çıktı. Olay günü klinikten izinli eve gittiği, olaydan sonra tekrar kliniğe döndüğü öğrenildi.