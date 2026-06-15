Cenevre sokakları G7 zirvesi öncesinde protestolara sahne oldu

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Cenevre kentinde toplanan yaklaşık 20 bin gösterici Fransa sınırında başlayacak G7 zirvesi öncesinde geniş çaplı küreselleşme karşıtı eylemler düzenledi. Göstericiler G7 zirvesi karşıtı yürüyüş sırasında Birleşmiş Milletler ajans binasının camlarını taşlarla kırdı. Eylemciler yol kenarında park halinde duran bir Tesla aracını ise ateşe verdi. İsviçre güvenlik güçleri protestocuların taşlı saldırılarına sokaklarda göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Ekonomik adaletsizlik G7 zirvesi öncesi tepki çekti

Göstericiler finansal güç merkezlerini ve çok taraflılık sembolü olarak gördükleri uluslararası kurumları hedef alarak maddi hasar oluşturdu. Gösteriye katılan Pippa Saugy, G7 zirvesi paydaşlarının sadece zenginlerin daha da zenginleşmesini sağlayan adımlar attığını ifade etti. Saugy, yoksul kesimlerin ise tamamen geride bırakıldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Tesla şirketinin sahibi Elon Musk'ın resmi olarak dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazanması küresel servet dağılımındaki eşitsizlik tartışmalarını daha da tırmandırdı.

Fransa'nın Évian-les-Bains kasabasında pazartesi gününden çarşamba gününe kadar devam edecek üst düzey G7 zirvesi küresel liderleri bir araya getiriyor. Zirve organizasyonuna Fransa, Britanya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği temsilcileri katılıyor. Olası şiddet olaylarına karşı önlemlerini artıran İsviçre emniyeti Cenevre genelinde yüzlerce çevik kuvvet polisini görevlendirdi. Kent esnafı da dükkan vitrinlerini ahşap panellerle koruma altına aldı.

Orta Doğu ve Ukrayna çatışmaları masada yer alıyor

Liderler diplomatik müzakereler kapsamında öncelikli olarak Orta Doğu ve Ukrayna bölgelerinde süregelen askeri çatışmaları ve jeopolitik krizleri ele alacak. Katılımcı diplomatlar, G7 zirvesi esnasında Trump tarafından ilan edilen geçici barış anlaşması zemininde kararlar üretecek. Söz konusu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını sonlandırmayı hedefliyor.

Zirve delegasyonları toplantılar süresince büyük güçlerin liderleri arasında yaşanabilecek olası diplomatik kutuplaşmaları ve fikir ayrılıklarını tamamen engellemeyi amaçlıyor.