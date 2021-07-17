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Cengiz Holding'den Melih Bulu açıklaması

Cengiz Holding'den, "Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cengiz Holding, dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) olduğuna ilişkin 'post' ve haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamada, "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.

 

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