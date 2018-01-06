Cenk Tosun resmen Everton'da
Everton, Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Cenk Tosun, Everton'a imzayı attı ve Everton forması ile ilk fotoğraf çektirdi.
Everton'ın Cenk Tosun için organize ettiği imza töreni, oyuncunun sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle ertelendi.
Henüz net rakam açıklanmamış olmasına karşın, "İngiliz kulübünün 27 milyon euroya Beşiktaş'tan transfer ettiği" belirtilen Cenk Tosun, bu rakam dikkate alındığında Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu oldu.
İngiliz kulübü, milli futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
?? | It’s done… ???? pic.twitter.com/nhT7T2ehVR— Everton (@Everton) 5 Ocak 2018
Beşiktaş KAP'a bildirdi
Öte yandan cuma gecesi saat 23:50'de Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İşte Tosun'un Everton forması ile ilk görüntüleri: