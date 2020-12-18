Cep telefonu üretiminin önündeki engel kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yabancı yatırımların önünü açacak düzenlemelerin geleceğine yönelik açıklamalarının ardından bu alanda ilk adım teşvik mevzuatında yapılan düzenlemeyle atıldı. Teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.

Kaynaklar, teşvik mevzuatındaki bu düzenlemeyi çok kısa süre içinde büyük firmaların cep telefonu üretimi yatırımı yapacağı şeklinde yorumladı. Bu kapsamda Uzakdoğulu büyük üreticilerin Türkiye’de yatırıma cazip baktığı bildiriliyor. Ar-Ge yatırımlarının öncelikli yatırımlar kapsamına alınmasının da bu noktada, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de Ar-Ge merkezi kurmayı daha cazip hale getirdiği kaydediliyor.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılarak, Ar-Ge ve çevre yatırımlarının, bulunduğu bölgeye bakılmaksızın 5’inci bölge yatırımlarından yararlanması hükme bağlandı. Aynı şekilde 50 milyon liranın üzerindeki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalat yatırımları da 5’inci bölge kapsamında değerlendirilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte kararın, ArGe ve çevre yatırımlarına; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz-kâr payı desteği verilmesini öngörün 19’uncu madde yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine, ArGe ve çevre yatırımları, “öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’nci madde kapsamına alındı. Öncelikli yatırımlar, hangi bölgeye yapılırsa yapılsın 5’inci bölgenin desteklerinden yararlanabiliyor.

Cep telefonu yatırımının önünü açan düzenleme

Karara eklenen geçici bir madde ile cep telefonu üretiminde kullanılacak yarı demonte aksam ve parçalar, için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmamak şartıyla 31 Ağustos 2021’e kadar ithal edilebilmesinin önü açıldı. Karara eklenen geçici madde şöyle: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

5 puan indirimli avans kredi

Kararın, “Faiz ve kâr payı desteği” başlıklı 11’inci maddesine, bazı yatırım türleri için Merkez Bankası kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisinin 5 puan indirimli olarak kullandırılacağı hükmü eklendi. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, normal piyasa faizinden bir miktar daha düşük olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile finansman maliyetinin daha da düşeceğini söyledi.

Buna göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bulunup da stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlar ile 17’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan öncelikli yatırımlar için Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden Yatırım Taahhütlü Avans Kredisin 5 puanlık indirimli olarak uygulanacak.

Aynı maddeye eklenen bir fıkra ile asgari 50 milyon lira tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile Ar-Ge ve çevre yatırımları, yatırım tutarının yüzde 10’unu geçmemek şartıyla 10 milyon liraya kadar faiz ve kâr payı desteğinden yararlanmasının önü açıldı.