Cep telefonuna yüklenen yazılımla 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı
Kırşehir'de Mehmet Adıgüzel, cep telefonuna farkında olmadan yüklenen yabancı yazılım nedeniyle dolandırıldığını iddia etti. Adıgüzel, iki saat içinde 366 bin TL’sinin çekildiğini, üç farklı kişinin adına kredi kullanıldığını ve emekli maaşına erişildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. "Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" diyen Adıgüzel, maddi zararın yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu ifade etti.
Kırşehir'de yaşayan Mehmet Adıgüzel, cep telefonuna farkında olmadan yüklenen yabancı yazılım aracılığıyla dolandırıldığını iddia etti.
Adıgüzel, yalnızca iki saat içinde 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını, 3 farklı kişinin adına kredi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Adıgüzel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır."
Savcılığa suç duyurusu
Bir yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Adıgüzel, bankanın güvenlik zafiyeti bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirten Adıgüzel, olayın detaylı şekilde incelenmesini talep etti.