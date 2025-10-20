Cep telefonuna yüklenen yazılımla 2 saatte 366 bin TL dolandırıldı

Kırşehir'de yaşayan Mehmet Adıgüzel, cep telefonuna farkında olmadan yüklenen yabancı yazılım aracılığıyla dolandırıldığını iddia etti.

Adıgüzel, yalnızca iki saat içinde 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını, 3 farklı kişinin adına kredi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adıgüzel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır."

Savcılığa suç duyurusu

Bir yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Adıgüzel, bankanın güvenlik zafiyeti bulunduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirten Adıgüzel, olayın detaylı şekilde incelenmesini talep etti.