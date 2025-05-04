CEREN ÖNDER KANDEMİR KİMDİR? Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs günü hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi geçirip 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Önder yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından kızı hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Binlerce kişi "Ceren Önder Kandemir kimdir? Ceren Önder kaç yaşında, kiminle evli?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Ceren Önder Kandemir kimdir?

Sırrı Süreyya Önder - Halide Tülay Demirsöz çiftinin Ceren isimli bir çocuğu bulunmakta... 1992 yılında Şişli'de doğan Ceren Önder, ilk evliliğini 2005 yılında Emre Abay ile yaptı. Ceren Önder daha sonra Yasin Cem Kandemir evlendi. Ceren Önder'in "Ayıp Payı" isimli bir şiir kitabı bulunuyor.