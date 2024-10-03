Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor. Fabrikanın içerisinde alevler devam ederken bölgeden yoğun siyah duman öbeği etrafa yayılıyor.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.