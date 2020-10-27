Çerkezköy OSB, sanayiyi 4.0 sürecine hazırlayacak

27 Ekim 2020

Barış SEDEF

Yıllık ortalama 21 milyar dolarlık üretim ve 3,5 milyar dolarlık ihracatı bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), üretimde verimlilik ve yeni nesil ara eleman ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Endüstri 4.0 laboratuvarı yaptıklarını ve malzeme tedariki konusunda sürecin devam ettiğini ifade etti. İnşa edilen laboratuvarın kapsam bakımından Türkiye’nin önde gelen laboratuvarları arasında yer aldığını dile getiren Sözdinler, “Meslek lisemizde yer alan Endüstri 4.0 laboratuvarımız hem üniversite hem de lise düzeyinde Türkiye’nin önde gelen eğitim ve araştırma merkezleri arasında yer alacak. Laboratuvarımıza ihtiyaç duyulan materyallerin tedariki sürüyor. Burada eğitim verecek öğretmenlerimizin ise Endüstri 4.0 eğitimler devam ediyor. IoT, yapay zeka gibi teknolojilerin öğrencilerin belleklerinde netleşmesi ve becerilerini de bu yönde geliştirmesi ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Üretimde verimliliği artırma konusunda da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sözdinler, bölgedeki firmaların Endüstri 4.0’a yatkınlıklarını ele alacaklarını söyledi. Firmaların Endüstri 4.0 araştırmasına ilk etapta 100 firmayla başlayacaklarını ifade eden Sözdinler, “Sonrasında bunu OSB’mizde faaliyet gösteren bütün firmalara yayacağız. Özellikle lisemizde de Endüstri 4.0 laboratuvarının kurulması üretim süreçlerinde otomasyona ağırlık veren firmalarımızın ara eleman ihtiyacını karşılaması konusunda önemli bir role sahip olacak” diye konuştu. Öte yandan OSB yönetimi olarak faaliyete aldıkları SCADA uygulamalarıyla ÇOSB firmalarının elektrik, su, doğalgaz ve atık sularının izleme, kontrol, veri saklama ve takibi, kayıp kaçak oranlarının izlenmesini sağladıklarını bildiren Sözdinler, “Enerji konusunda da elektrikle ilgili yüzde 0,21 civarında kayıplarımız söz konusu. Bu alanda nadir rakamları yakalayan OSB’ler arasında yer alıyoruz” bilgisini verdi.

“Topluma ve iş dünyasına önemli görevler düşüyor”

Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi projesini de fiziksel olarak tamamladıklarını, kanun yönüyle gerekli izinleri de aldıktan sonra faaliyete geçeceklerini dile getiren Sözdinler, “Bu projede zihinsel engelli bireylerimizin istihdam edilmesine katkıda bulunacağız. Türkiye’de bu alanda en gelişmiş projeler arasında yer alıyoruz. 12 atölyenin her birinde en az 10 zihinsel engelli birey çalışacak. Hedefimiz zihinsel engelli bireylerimizi hem ekonomik hem de sosyal hayatın içine katabilmek, bu alanda hem topluma hem de iş dünyasına önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Bölgede 41 yabancı yatırımcı bulunuyor

ÇOSB’da 270 firmada 77 bin kişi istihdam ediliyor. Bölgede 16 ilaç firması bulunuyor. Tekstil sektörüyle anılan bölge, sonrasında birçok sektörden yatırımcı alarak bin 273 hektarlık üretim alanına ulaştı. Ayrıca bölgede parsel doluluk oranı yüzde 91, alan bazlı doluluk oranı ise yüzde 95 dolayında. 41 yabancı yatırımcının faaliyet gösterdiği bölgede, geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi konusuna da önem veriliyor. Bu kapsamda 25 Ar-Ge merkezi 4 tasarım merkezi faaliyetlerine aktif olarak devam ediyor.