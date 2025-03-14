Cerrahlık aile meslekleri oldu! Baba-oğul aynı hastanede hayat kurtarıyor

BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, oğlu Dr. Tarık Eren Kaya ile birlikte aynı hastanede ve aynı bölümde görev yapıyor.

"Genç hekimler, genel cerrahi gibi meşakkatli branşları seçmiyor"

Oğlu ile birlikte hayat kurmanın kendisine yaşattığı gururdan bahseden Prof. Dr. Ekrem Kaya, oğlunun küçük yaşlardanberi cerrah olmak istediğini belirtiyor ve ekliyor: " Oğlumun çalışmak için bu kliniği seçmesi, buranın asistanı olması, beni gururlandırdı açıkçası. Son birkaç yıldır genç hekimler, genel cerrahi gibi meşakkatli ağır branşları seçmiyorlar. Oğlumun bu branşı seçmesini kendime de yoruyorum. Demek ki kötü bir şey anlatmamışım evde, hep iyi anlatmışım. Şikayet etmemişim. Bu branşı seçmesinden dolayı gurur duydum. Tabii bu işte manevi tatmin önemlidir. Merhametin karşılığını görmek, hastaların memnuniyetini görmek, ne kadar büyük ve güzel iş yaptığımızı görmenin hazzını almayı bilmek önemlidir. Böyle bir mutluluk yoluna çıktığını hayal ediyorum."

"Organ nakli alanında uzmanlaşmak istiyorum"

Babasıyla çalışmanın kendisini zorlamadığı ve cerrah olmanın hedefleri arasında bulunduğunu söyleyen Dr. Tarık Eren Kaya ise "Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de genel cerrahi alanında iyi olduğunu biliyordum. Bu nedenle burayı tercih ettim. Şu an çalışma sürecimiz yoğun olsa da memnunum" diye konuştu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü olan babası gibi organ nakli alanında uzmanlaşmak istediği için genel cerrahi bölümünü seçtiğini söyledi.