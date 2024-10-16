Cesedi bulunan Rojin Kabaiş Diyarbakır'da defnedildi

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.