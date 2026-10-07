Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı dahil 3 gözaltı

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İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

İhalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Dün de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti

İzmir'de bir gün önce de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının yöneltildiği bildirilmişti.