Çeşme turizm STK'larından ortak mesaj! Çeşme güvende: Ağaçlandırma kampanyası başlayacak

Çeşme'deki orman yangınının ardından Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği ve Turizm Çalışma Grubu ortak bir açıklama yaparak, sahada gösterilen dayanışma ve çabayı takdirle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, "Doğamıza, yaşam alanlarımıza ve ortak hafızamıza zarar veren bu zorlu süreçte gösterilen özveri, dayanışma ve mücadele ruhu; bu güzel coğrafyaya duyduğumuz bağlılığı ve birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

Birçok şehirden destek ekipleri geldi

STK'lar, yangının başladığı andan itibaren görev alan kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkür ederken, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKUT, Çeşme YAEK ve birçok şehirden gelen destek ekiplerinin çabaları da takdirle anıldı.

Turizm sektörünün afet sürecinde aktif rol aldığına dikkat çekilen açıklamada, otelcilerden restoran işletmecilerine, taşımacılardan rehberlere kadar birçok ismin lojistik ve insani destek sağladığı vurgulandı.

"Herkes elini taşın altına koydu"

Açıklamada "Sahada gece gündüz demeden çalışan, kumanya ve oda yardımı sağlayan, lojistik destek sunan otelcilerimizden restoran sahiplerine, taşımacılardan rehberlere kadar herkesin elini taşın altına koyduğunu görmek, bizleri hem duygulandırdı hem de umutlandırdı" denildi.

"Çeşme misafirlerini ağırlamaya devam ediyor"

Öte yandan, yangının turizm sezonunun ortasında yaşanmasının ekonomik etkilerine de değinilerek, sosyal medyada yer alan yanlış bilgilerin rezervasyon iptallerine yol açtığı ifade edildi. Ancak bölgedeki ulaşım yollarının açık olduğu, işletmelerin hizmet vermeye devam ettiği belirtilerek, "Çeşme, misafirlerini her zamanki gibi huzurla ve güvenle ağırlamaya devam ediyor" açıklaması yapıldı.

STK'lar ayrıca, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Kampanyanın detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtilirken, bu sürece tüm yurttaşlar ve doğasever kurumlar davet edildi. Açıklamada, afet bilincini artırmak ve sürdürülebilir turizmi güçlendirmek adına yeni eğitim ve farkındalık programlarının da hayata geçirileceği bilgisi verildi.

Son olarak, "Bu güzel coğrafyayı korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" sözleriyle doğaya sahip çıkma çağrısı yinelendi.