Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün yaptığı açıklamanın ardından Çeşmeliler 7 saat sürecek kesintiye karşı önlemlerini almaya çalışıyor.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, ilçede son beş senedir kuraklık yaşandığını bu durumun da su kaynaklarına yansıdığını belirtti.

"Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz"

Bu anlamda önlemlerin daha önce alınması gerektiğini ifade eden Köfüncü, "Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgiyi ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Önlemimizi almaya çalışıyoruz" dedi.

Otel işletmecisi Remzi Süllü ise barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinden sonra kendi önlemlerini aldıklarını aktardı.

"Bunu da kaybetmek istemiyoruz"

Misafirlerini mağdur etmemek için depo yaptırdıklarını vurgulayan Süllü, "Gerekli önlemlerimizi almış vaziyetteyiz. İnsanlar tatile geliyor, günün yorgunluğunu atmak için duş alıyorlar. Hijyen açısından da su önemli. Biz önlemimizi aldık, bu önlemler maliyetlerimizi de artırıyor ama yapacak bir şey yok çünkü biz sadece yaz sezonunda para kazanan bir sektörüz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

Eski Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan da tedbirlerin kış aylarından itibaren alınması gerektiğini su tasarrufu konusunda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti.

"Yüzlerce havuz var"

Vatandaşların bu anlamda bilinçli davranmasını isteyen Ertan, şunları söyledi:

"Suyla araba yıkamak, evlerin bahçelerindeki çimleri sulamak barajımızın en büyük yiyicisi. Binlerce değil belki ama yüzlerce havuz var. Belediye bunlara müdahale etmeli ama bu işler bugün yapılmaz. Bu işlere en az 6-7 ay önceden başlayacaksın. Bu kararın şimdi uygulanmasını çok yanlış buluyorum. Barajımız bizim her şeyimiz. Dikkat edeceksiniz, dolum oranlarına bakacaksınız. İçindeki sisteme bakacaksınız. Bu gibi yerlerde uzmanların çalışması lazım. Bu umarım bir ders olur."

İzmir Büyükşehir Belediyesinden dün yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtilmiş, 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edilmişti.