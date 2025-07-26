Çeşme'de 7 saatlik zorunlu su kesintisi: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İzmir'in gözde turizm cenneti Çeşme'de 7 saatlik zorunlu su kesintisi yaşandı. Dün gece gerçekleşen su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi.

Çeşme'nin su ihtiyacı karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere ulaştı.

Barajdaki doluluk oranı kritik seviyelerde

Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz aylarında da yeterli yağışın alınmaması barajdaki doluluk oranını ciddi şekilde etkiledi. Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 4'e kadar düştü.

Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti. Bu kapsamda, ilk etapta dün gece saat 23.00 ile bu sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması yapıldı.

Yetkiler, uygulamanın yeterli olmaması halinde su kesintilerinin sabah saatlerinde de yapılabileceğini ifade etti.

"Susuzluğun en büyük nedeni kuraklık"

Yaşananlara dair değerlendirmelerde bulunan esnaf Recep Okumuş, susuzluk sorununun en büyük nedeninin kuraklık olduğunu, ancak bazı kaynaklardaki tatlı suyun da boşa aktığını kaydetti:

"Maalesef Çeşme'de zaman zaman su kesintileri yaşanıyordu, ancak su hiçbir zaman bu kadar büyük bir sorun olmamıştı. Oysa Çeşme adı bile su bolluğundan geliyor; her yerde çeşme olduğu için bu isim verilmiş. Ancak bugün mahallemizde akan tek bir çeşme bile yok, hepsi kapatılmış durumda. Türkiye genelinde kuraklık yaşansa da Çeşme'nin bir avantajı var. Zengin yer altı su kaynakları. Bu kaynaklardan çıkan sıcak ve soğuk suların boşa akacağına, toplanıp değerlendirilmesi çok daha faydalı olur. Örneğin, eski bir yerleşim yeri olan Ildırı'da, köprünün altından tatlı su denize boşuna akıyor. Bu suyun toplanarak kullanıma sunulması mümkün.

Elbette belediyenin gücü her zaman yeterli olmayabilir, ancak bu konuda Devlet Su İşleri ile iş birliği yapılırsa çözüme ulaşmak daha kolay olur."

"Bu sular nereye gidiyor?"

Esnaf Neşe Bayrak ise, sezon ortasındaki su kesintilerinin işletmeleri olumsuz etkileyeceğini belirtip, şu açıklamaları yaptı:

"Çok fazla israf var. Arabalar yıkanıyor, havuzlar dolduruluyor. Diyeceksiniz ki 'bu yer altı suyu.' Yer altı suyu da sonuçta sudur, bir farkı yok. Su kaynaklarını dikkatli kullanmamız gerekiyor. Burası turistik bir bölge. Birçok otel, motel ve pansiyon var. Hepsinin duşu, banyosu var. Benim de küçük bir işletmem var. 15 odamız var ve misafirler geldiğinde bu insanlar nasıl duş alacak diye düşünüyorum.

Bunca iş yerinden vergi toplanıyor. Ben de burada bir esnaf olarak sürekli vergi ödüyorum. O zaman bu vergilerle neden su yatırımları yapılmıyor? Yağmur yağıyor ama sular boşa akıp gidiyor. Bu sular nereye gidiyor? Hiçbir altyapı yok. Bu duruma artık bir çözüm üretilmeli. Esnaf olduğumuz için sesimizi çok çıkaramıyoruz ama bu sorunlar gerçek. Şimdilik duş alabiliyoruz, bulaşık ve çamaşır yıkayabiliyoruz. Ama ya yarın bunları yapamaz hale gelirsek? O zaman hastalıklar başlar, hijyen sorunu yaşanır. Çeşme gibi sıcak bölgelerde insanlar sabah akşam duş almak zorunda. Denizden geliyorlar, tuzlu suyla kaplanıyorlar, kıyafet değiştiriliyor, hepsi yıkanıyor. Su burada en temel ihtiyaç. 50 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Bu şartlarda her gün çamaşır yıkanıyor, duş alınıyor. Belediyenin bu konuda ciddi yatırımlar yapması şart."

"Çözülemeyecek bir durum değil"

Berber Kadir Aydın da bölgedeki turizm hareketliliğinden dolayı su tüketiminin arttığını kaydetti:

"Yani bunu biraz da turizmle ilişkilendiriyorum. Sonuçta burası bir turizm bölgesi ve nüfus artıyor. Bu da doğal olarak tüketimi artırıyor. Kuraklığın da etkisiyle birlikte bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ancak bu çözülemeyecek bir durum değil. Ben çözüleceğine inanıyorum.

Tabii ki halkımızın da bu konuda daha dikkatli olması, su tasarrufu yapması gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz, dikkatli olmaya çalışıyoruz. Herkesi de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Örneğin biz berber olarak müşterilerimize soruyoruz. Otele ya da evinize gidecekseniz saçınızı yıkamayın ya da denize gidecekseniz orada temizlenin. Bu şekilde biz de su tasarrufuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama elbette daha büyük işletmelerin, özellikle otellerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor."