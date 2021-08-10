Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı Mahallesi’ndeki eski çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri anında müdahale etti.
Delikli Koy istikametine doğru ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu birkaç saat içinde kontrol altına alındı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çok şükür yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz alevlerin içinde cansiperane bir mücadele verdi" dedi.
Etiketler