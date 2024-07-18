Çeşme’de Despina Vandi krizi: Ünlü Yunan şarkıcının konseri neden iptal oldu?

İzmir’in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) amacıyla düzenlenmesi planlanan Despina Vandi konseri son anda iptal oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin açıklamasına göre; konserin iptal olma gerekçesi Vandi ekibinin sahnedeki Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinin indirilmesini istemesi...

Despina Vandi'nin sahneye çıkmama kararına tepki gösteren seyirciler, İzmir Marşı'nı söyledi.

Vandi'nin sahneye gelmemesi üzerine açıklama yapan Lal Denizli, Vandi'nin sahneye çıkmayı reddettiğini doğruladı ve seyircilere hitap etti.

Denizli, Despina Vandi'ye yönelik olarak “Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez, bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin” dedi.

Despina Vandi’nin Türk Bayrağı’nın ve Atatürk posterinin indirilmesini değil, sahneye dengeleleyici olması açısından bir Yunan Bayrağı asılmasını istediği de öne sürüldü.