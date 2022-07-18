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Çeşme'de otluk alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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