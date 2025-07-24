Çeşme’de su alarmı: Baraj seviyesi yüzde 5’in altına geriledi, 10 günlük su kaldı

Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz döneminde de beklenen yağışların gerçekleşmemesi, Çeşme’nin su kaynaklarını kritik düzeye çekti. Özellikle yaz aylarında nüfusun katlanarak artmasıyla birlikte, barajdaki mevcut rezervin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Gece 7 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, 25 Temmuz 2025 Cuma gününden itibaren her gece saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde periyodik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin, su tüketimini azaltarak mevcut kaynakların korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İZSU’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle, 25 Temmuz’dan itibaren her gece 23.00–06.00 saatleri arasında Çeşme’nin tamamında zorunlu su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan tasarruf konusunda duyarlılık bekliyoruz.”

Barajda doluluk oranı yüzde 5’in altında

Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı, Temmuz ayı itibarıyla yüzde 5’in altına geriledi. Yetkililer, bu seviyenin hem tüketim hem de sistem dengesi açısından kritik olduğunu vurguladı. Özellikle sıcak hava nedeniyle su kaybının hızlandığı ve kullanımın en yüksek seviyeye ulaştığı yaz aylarında, durumun daha da kötüleşebileceğine dikkat çekiliyor.

Vatandaşa çağrı: Su artık daha kıymetli

İZSU yetkilileri, “Su artık daha kıymetli” vurgusuyla vatandaşlara çağrıda bulunarak, günlük yaşamda tasarruflu kullanım alışkanlıklarının benimsenmesini istedi. Açıklamada, sürecin sadece bir altyapı önlemi değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren bir kaynak yönetimi adımı olduğu belirtildi.