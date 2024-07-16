Çeşme'de üç kişinin öldüğü yangın sonrası beş gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde üç kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar dört kişiyi gözaltına alan ekipler, bugün bir kişiyi daha yakaladı. Beş zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan yangında yangında 3 kişi hayatını kaybederken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban,yangının bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımla başladığını açıkladı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.
Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.