Çeşme'de valeye teslim edilen 7 milyonluk araç pert oldu

Çeşme'de lüks otomobilini geldiği otelin vale hizmetine teslim eden araç sürücü, bir saat sonra aracını hurda olarak geri aldı.

İddiaye göre aracı teslim alan vale, otoparktan çıkışa doğru ilerlediği sırada virajı alamayarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, otomobilde ağır hasar oluştu.

Kazadan yara almadan kurtulan vale durumu otel yetkililerine bildirirken, otomobilini bekleyen araç sahibine de kısa süre içinde aracın getirileceği söylendi.

Bir saat süren bekleyişin ardından, 7 milyon TL değerindeki otomobilini kullanılamaz halde bulan araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek sorumlulardan şikayetçi oldu.